Курс турецкой валюты впервые превысил 25 лир за доллар, обновив исторический минимум

Турецкая лира утром в пятницу, 23 июня, обновила исторический минимум. Согласно последним данным торгов, валюта Турции к настоящему моменту впервые преодолела отметку 25 лир за один доллар США.
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