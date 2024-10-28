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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг после 1:2 от «Вест Хэма»: «Искренне сочувствую игрокам, они сражались всей командой. Когда многое не в нашу пользу, нужно еще активнее показывать характер»

В 9-м туре АПЛ манкунианцы уступили «Вест Хэму» (1:2), пропустив с пенальти на 2-й добавленной ко 2-му тайму минуте.

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