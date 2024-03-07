Собянин рассказал о планах дорожного строительства в Москве на ближайшие три года

Специалисты монтируют инженерные коммуникации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столице до конца 2026 года будет построено более 260 км дорог и свыше 120 искусственных сооружений.
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