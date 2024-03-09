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Добрый Мир

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  • Андрей Павлов
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Путин подписал важный указ. Отношения между Россией и Германией находятся в наихудшем состоянии с развала Советского Союза

Путин подписал важный указ. Отношения между Россией и Германией находятся в наихудшем состоянии с развала Советского Союза

 Вчера 3,8K прочитали Германия встревожена подписанным президентом России Владимиром Путиным указа №133 20 февраля, вызвавшим шум на Западе.

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