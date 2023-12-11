Раскрыты повлиявшие на подорожание капитального ремонта факторы

Директор Аналитического центра Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Евгений Высоцкий раскрыл влияющие на рост стоимости капитального ремонта факторы.
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