Два сапога пара: Ирина Роднина и Дмитрий Дибров оскорбили жителей России

Вчера 241 прочитал Здравствуйте! Я считаю, что каждый все-таки каждый должен заниматься своим делом: композиторы – писать музыку, продюсеры – «раскручивать» исполнителей, а спортсмены – исправно ходить на тренировки и покорять новые вершины.