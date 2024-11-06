Власти Татарстана намерены проводить этап Гран-при России по фигурному катанию на арене «Ак Барса»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов не исключил, что со следующего сезона этап Гран-при России по фигурному катанию будет проходить на «Татнефть Арене», где домашние матчи КХЛ проводит «Ак Барс».
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