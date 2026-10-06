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Специалист по кадрам Лоикова: стресс усиливает потребность в восстановлении

Специалист по кадрам Лоикова: стресс усиливает потребность в восстановлении

Начало и конец рабочей недели лидируют по числу новых больничных, а минимум приходится на среду. Специалист по кадрам Зулия Лоикова объяснила причины такой закономерности, сообщает Авторадио .

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