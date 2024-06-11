Отсутствие Путина в Нормандии показало отношение Запада к истории

Страну, больше остальных потерявшую ради победы во Второй мировой войне, лишили возможности фигурировать в истории последней "Время снова тянется медленно, — написал в своем дневнике один офицер 80 лет назад, накануне великой битвы, которая вытянула из нацистской Германии все жилы.