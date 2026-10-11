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Пятый канал

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В Эстонии осудили мужчину за осквернение украинского флага

В Эстонии осудили мужчину за осквернение украинского флага

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил 44-летнего гражданина страны к трем месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага.

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