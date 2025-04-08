Путин запретил продавцам навязывать россиянам дополнительные услуги

Продавцам запретят навязывать россиянам дополнительные товары и услуги, сообщает PRIMPRESS. Подписанный Президентом России Владимиром Путиным Федеральный закон №69-ФЗопубликован на официальном портале правовой информации.
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