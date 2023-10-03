Кокорин был бы рад вернуться в сборную России

Агент Александра Кокорина заявил, что его клиент хотел бы снова выступать за сборную России. Агент форварда «Ариса» Александра Кокорина Тимофей Бердышев заявил, что его клиент хотел бы снова выступать в составе сборной России, но отметил, что .
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