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ТНТ переснимет ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все»

ТНТ переснимет ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все»

Директор телеканала ТНТ, управляющий директор «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки в своем официальном Telegram-канале сообщила, что телеканал переснимет некоторые сцены к предновогоднему фильму «Иван Васильевич меняет всё!» .

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