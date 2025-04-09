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Не спешите отправлять Дональда в дурку

Не спешите отправлять Дональда в дурку

Орда опубликовала прекрасный текст по поводу того, что рано дядю Дональда в дурку отправлять, он ещё сам кого хочешь в ванне с галоперидолом искупает.

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Комментарии
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vagas Karlito
Так ли глубоко  всё продумал Дональд?)Развитие ситуации  покажет! Применить  можно выражение -гладко было на бумаге ,но забыли про овраги! Посмотрим время покажет , а пока  нахрапом  можно  всех только напугать! Слабонервные испугались ,а что будет дальше поглядим!
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