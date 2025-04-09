Орда опубликовала прекрасный текст по поводу того, что рано дядю Дональда в дурку отправлять, он ещё сам кого хочешь в ванне с галоперидолом искупает.
Не спешите отправлять Дональда в дурку
Комментарии
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vagas Karlito
Так ли глубоко всё продумал Дональд?)Развитие ситуации покажет! Применить можно выражение -гладко было на бумаге ,но забыли про овраги! Посмотрим время покажет , а пока нахрапом можно всех только напугать! Слабонервные испугались ,а что будет дальше поглядим!
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