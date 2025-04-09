Не спешите отправлять Дональда в дурку

vagas Karlito

Так ли глубоко всё продумал Дональд?)Развитие ситуации покажет! Применить можно выражение -гладко было на бумаге ,но забыли про овраги! Посмотрим время покажет , а пока нахрапом можно всех только напугать! Слабонервные испугались ,а что будет дальше поглядим!