Минобороны РФ сообщило о новых подвигах военных ВС России в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ 1 апреля рассказало о новых героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.
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