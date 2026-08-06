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Могут представлять угрозу: какие китайские грузовики запретили в России

Могут представлять угрозу: какие китайские грузовики запретили в России

Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России ряда транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion из-за выявленных нарушений требований безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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