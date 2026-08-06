Могут представлять угрозу: какие китайские грузовики запретили в России

Росстандарт ограничил выпуск в обращение на территории России ряда транспортных средств марок Dongfeng и Zoomlion из-за выявленных нарушений требований безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии