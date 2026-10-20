Китайская подводная лодка в Циндао / © Getty Images Государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало заявление, в котором говорится: «Атомные подводные лодки серии «Чан Чжэн» достигли третьего поколения, и с их использованием успешно проведен испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования».
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