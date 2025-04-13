Симоньян: позорно потерявшая свою империю Британия столетиями завидовала России

Великобритания столетиями завидовала России, но в итоге потеряла с позором свою империю. Об этом в эфире в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале«Россия 1» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.