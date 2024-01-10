WSJ: ВСУ потеряли самых мотивированных и опытных солдат

Потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения Специальной военной операции привели к тому, что личный состав украинских войск лишился самых опытных и мотивированных солдат, пишет американская газета Wall Street Journal.
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