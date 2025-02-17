Стармер назвал сокращение поддержки Украины большой ошибкой

Большой ошибкой станет сокращение поддержки Киева на фоне ожидаемого процесса урегулирования украинского конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер из 17 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже, следует трансляции телеканала Sky News.
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