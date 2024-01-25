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Власти Токио из-за риска эскалации в Восточной Азии начинают строительство подземных убежищ на случай ракетных ударов

Власти Токио из-за риска эскалации в Восточной Азии начинают строительство подземных убежищ на случай ракетных ударов

В столице Японии Токио начнется строительство подземных убежищ для размещения жителей в случае ракетных ударов по городу.

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