Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере

Гарри Кейн снова проиграл в финале и по-прежнему остается без единого завоеванного трофея в карьере. В Берлине на арене «Олимпиаштадион» завершился финальный матч Евро-2024, в котором встречались команды Испании и Англии.
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