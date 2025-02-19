Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев допустил применение Зеленским «грязной бомбы» для срыва урегулирования

Медведев допустил применение Зеленским «грязной бомбы» для срыва урегулирования

Владимир Зеленский для срыва урегулирования конфликта будет использовать любые средства, в том числе оружие массового поражения вроде «грязной бомбы» и обстрелов гражданского населения Украины, чтобы перевести стрелки на Россию.

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