Владимир Зеленский для срыва урегулирования конфликта будет использовать любые средства, в том числе оружие массового поражения вроде «грязной бомбы» и обстрелов гражданского населения Украины, чтобы перевести стрелки на Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии