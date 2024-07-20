Ограничения, а не приговор: как питаться и менять образ жизни при сахарном диабете

Своими рекомендациями поделились участники круглого стола «Доктора Питера». Можно, но с ограничениями Пациентам с диагнозом «сахарный диабет» необходимо понимать, что главная помощь себе — это, прежде всего, изменение образа жизни.
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