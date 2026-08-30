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Царьград

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Главное за ночь и утро 29 августа. Иран уходит на удалёнку. НАСА признали – сами отправить астронавтов на Луну не смогут

Главное за ночь и утро 29 августа. Иран уходит на удалёнку. НАСА признали – сами отправить астронавтов на Луну не смогут

Иран готовится к долгому противостоянию с США, и ищет способы сэкономить: страна намерена максимально уходить на удалёнку.

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