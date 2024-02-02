Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест.

Гарий Щерба Ха ха ха ДэБИЛЫ , ГРОЗИЛИ РОССИИ а сами в ...ОПЕ ОКАЗАЛИСЬ , так ещё и ПЛАЧЬ МИРОСЛАВНЫ УСТРОИЛИ ...!!!

ФЮ Фаина Юсупова Америка,что ты хотела показать,направив свои исминцы?Хватит лезть куда не надо и трести своими мускулами.Займитесь лучше своей страной.