Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест.

Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест.

Сразу два ракетных эсминца США проекта «Арли Берк» — «Дональд Кук» и «Форрест Шерман» — оказались заблокированы [как заявляют в Пентагоне, «заперты»] средствами ВМФ России в Балтийском море.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха ДэБИЛЫ ,  ГРОЗИЛИ  РОССИИ  а сами в ...ОПЕ  ОКАЗАЛИСЬ ,  так ещё и  ПЛАЧЬ  МИРОСЛАВНЫ   УСТРОИЛИ ...!!!
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18 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Америка,что ты хотела показать,направив свои исминцы?Хватит лезть куда не надо и трести своими мускулами.Займитесь лучше своей страной.
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13 час.
igor petrov
не совсем понятно что пишет автор мы что пуганули амеров так , что они зашли в наши территориальные воды и остановились на стоянку ?
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