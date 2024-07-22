Челябинцев предупредили: 22 июля лучше оставаться дома

На Южном Урале прогнозируется ухудшение погодных условий, дожди, ливни и грозы.Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают: ближайшие дни — не лучшее время для передвижения на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
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