Челябинцев предупредили: 22 июля лучше оставаться дома

На Южном Урале прогнозируется ухудшение погодных условий, дожди, ливни и грозы.Сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области предупреждают: ближайшие дни — не лучшее время для передвижения на автомобиле, особенно на дальние расстояния.