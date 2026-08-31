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Банк ДОМ.РФ анонсировал запуск услуг с цифровым рублем

Банк ДОМ.РФ анонсировал запуск услуг с цифровым рублем

С 1 сентября банк ДОМ.РФ открывает клиентам доступ к операциям с цифровым рублём — переводы, снятие и оплату покупок, в том числе по QR-коду.

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