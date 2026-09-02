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Царьград

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"Бомба" в молочном отделе – "даже черви": Правду о "страшной начинке" раскрыла химик

"Бомба" в молочном отделе – "даже черви": Правду о "страшной начинке" раскрыла химик

Сообщения о том, что в йогурты вместо груш и клубники кладут кабачки, сейчас старательно раскручиваются в тиктоках и рилсах.

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