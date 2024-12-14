Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Что и требовалось доказать-виноваты опять русские и им же наказание! А кишлачное отродье отпустили!Ну какой же у нас ...Как накажут русск...
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"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутат Михаил Матвеев призвал перестать нежничать с мигрантами: "Чтобы они нас не кошмарили, будем к ним добрее.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Хотелось бы не рассуждений, а реальных итогов, т.е. решения проблемы с мигрантами в соответствии с тем, чего они на самом деле заслуживают, а именно выдворения из страны этой черной злобной орды, севшей на шею россиянам. Проверить паспорта всех мастурбеков, получивших их за 10 последних лет, и их репутацию в качестве россиян. Всех сомнительных или явных русофобов - назад в кишлаки, их паспорта РФ считать недействительными! Уважения России проявлениями слабости и толерантности к дикарям не добьешься. А Хуснулиных и Затулиных долой, они такие же русофобы, только в Думе засевшие, они прекрасно знают отношение народа России к себе, но чихать на него хотели и будут гнуть свою русофобскую линию, пока их не вытурят с их высоких кресел.
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11 час.
Elena Proviz
Пока и уже давно идут только разговоры. А воз и ныне там. Надоело!
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11 час.

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