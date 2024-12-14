"Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"

ИН

Ирина Некрасова

Хотелось бы не рассуждений, а реальных итогов, т.е. решения проблемы с мигрантами в соответствии с тем, чего они на самом деле заслуживают, а именно выдворения из страны этой черной злобной орды, севшей на шею россиянам. Проверить паспорта всех мастурбеков, получивших их за 10 последних лет, и их репутацию в качестве россиян. Всех сомнительных или явных русофобов - назад в кишлаки, их паспорта РФ считать недействительными! Уважения России проявлениями слабости и толерантности к дикарям не добьешься. А Хуснулиных и Затулиных долой, они такие же русофобы, только в Думе засевшие, они прекрасно знают отношение народа России к себе, но чихать на него хотели и будут гнуть свою русофобскую линию, пока их не вытурят с их высоких кресел.