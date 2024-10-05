В России возродили Партию любителей пива

Валентина Литвяк

Самой многочисленной и действенной могла бы быть партия идиотов. А лучше всего, восстановить железный занавес, построить наконец. социализм . Заменить гос и прочие дуры съездом народных депутатов. и жить спокойно и счастливо в нашей прекрасной, много страдавшей России.