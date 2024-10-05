Теперь объединение должно зарегистрироваться в МинюстеВ Москве проходит учредительный съезд Партии любителей пива (ПЛП).
В России возродили Партию любителей пива
Комментарии
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Валентина Литвяк
Самой многочисленной и действенной могла бы быть партия идиотов. А лучше всего, восстановить железный занавес, построить наконец. социализм . Заменить гос и прочие дуры съездом народных депутатов. и жить спокойно и счастливо в нашей прекрасной, много страдавшей России.
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