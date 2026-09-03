Четверо игроков основы «Зенита» не смогут помочь команде в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА

Сегодня «Зенит» начинает подготовку к матчу 7-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги с ПФК ЦСКА. Футболисты, игравшие с махачкалинским «Динамо», проведут восстановительные мероприятия, игроки, получившие мало игрового времени, отработают полноценное полуторачасовое занятие.