Четверо игроков основы «Зенита» не смогут помочь команде в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА

Сегодня «Зенит» начинает подготовку к матчу 7-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги с ПФК ЦСКА. Футболисты, игравшие с махачкалинским «Динамо», проведут восстановительные мероприятия, игроки, получившие мало игрового времени, отработают полноценное полуторачасовое занятие.
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