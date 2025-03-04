В феврале отток из фондов денежного рынка достиг рекордных 28 млрд рублей

За февраль чистый отток средств частных инвесторов из фондов денежного рынка, без учета квалифицированных, достиг 28 млрд рублей, что является историческим максимумом, пишет РБК со ссылкой на данные InvestFunds.
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