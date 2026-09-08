Завтра похолодание до +8 градусов ночью

Завтра ночью похолодает до +8 градусов, а днём будет около +17. Изменится направление ветра и давление останется стабильным.
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