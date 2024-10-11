Фестиваль сельской молодежи объединил более 100 активистов РССМ и молодых фермеров

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. В пятницу завершился Фестиваль сельской молодежи. В мероприятии приняли участие более 100 активистов Российского союза сельской молодежи – молодых фермеров, председателей отделений организации и финалистов конкурса управленцев «Лидеры села».
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