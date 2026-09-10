Число бедных французов за год выросло на 6%

Число французов, находящихся в бедственном положении, выросло, показало ежегодное исследование ассоциации Secours populaire в сотрудничестве с исследовательским институтом Ipsos, 10 сентября пишет французская газета Sud Ouest.
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