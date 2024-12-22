В Анапе задержали женщину, пытавшуюся поджечь банкоматы и устроить салют возле МВД

В отношении пенсионерки, которая поджигала банкоматы, возбуждено уголовное дело21 декабря в Анапе задержали 59-летнюю местную жительницу, которая по указанию третьих лиц сначала возле отдела МВД запустила фейерверк, а затем, добравшись до банкоматов, попыталась облить их бензином.
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