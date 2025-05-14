МЧС: для тушения огня в Забайкалье используется самолет Бе-200ЧС

МЧС РФ усилило авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
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