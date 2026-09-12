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Проба 2

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15 жизненных историй об отличниках и двоечниках, которые знают, что счастье не в оценках

15 жизненных историй об отличниках и двоечниках, которые знают, что счастье не в оценках

В школе нам часто кажется, что оценки решают все. Отличники переживают из-за каждой четверки. Но со временем мы понимаем, что радость нам приносят совсем не цифры в дневнике, а любимое дело, верные друзья и семейное тепло.

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