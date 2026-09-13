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Регионы России

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Энрик Мас впервые выиграл «Вуэльту Испании» 2026 года

Энрик Мас впервые выиграл «Вуэльту Испании» 2026 года

Испанский велогонщик команды Movistar Энрик Мас стал победителем многодневной велогонки «Вуэльта Испании» 2026 года.

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