´Моя рука никогда не обидит ребенка´.

В целях формирования в обществе стойкого неприятия к любымпроявлениям насилия и жестокого отношения к детям в нашемдошкольном учреждении в течение апреля проходит областнаяпрофилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в миредетства!´В рамках акции 05 апреля 2024 года проведен Единый деньпрофилактики жестокости и насилия в отношении детей.