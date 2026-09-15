Ормуз почти замер: за сутки через пролив смогли пройти всего четыре судна За сутки через Ормузский пролив прошли лишь четыре судна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T «Положить конец д...
- L «Грэм* ещё не ост...
- Волгограду и Санк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым