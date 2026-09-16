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Царьград

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Инспекция Сахалина внедрила беспилотники для мониторинга наследия

Инспекция Сахалина внедрила беспилотники для мониторинга наследия

На Сахалине начали использовать беспилотные системы для мониторинга объектов культурного наследия. Ведущий аналитик Артур Одинцов сообщил о применении ИИ и вызовах инспекции, включая сложности с географией и дикой природой региона.

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