Инспекция Сахалина внедрила беспилотники для мониторинга наследия

На Сахалине начали использовать беспилотные системы для мониторинга объектов культурного наследия. Ведущий аналитик Артур Одинцов сообщил о применении ИИ и вызовах инспекции, включая сложности с географией и дикой природой региона.
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