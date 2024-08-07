Сергей Нарышкин назвал обмен заключенными РФ с НАТО знаковым событием для СВР

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что произошедший обмен заключенными меду РФ и странами Североатлантического альянса является важным событием для ведомства, передает корреспондент The Moscow Post.
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