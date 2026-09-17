У России украли 86 млрд рублей. Что можно было построить на эти деньги?

Основатель холдинга "Русагро" обвиняется в крупном хищении. Вину он не признал, однако следствие считает, что бизнесмен украл у России 86 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Шатунов: Турецкие...
- АА Четыре крылатые р...
- Жительница Кубани...
А министр сельского хозяйства, якобы не знает, что творится в его отрасли! Оно и понятно! Сам тем же занят! А правоохранителям слабо проверить всю отрасль...