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Царьград

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У России украли 86 млрд рублей. Что можно было построить на эти деньги?

У России украли 86 млрд рублей. Что можно было построить на эти деньги?

Основатель холдинга "Русагро" обвиняется в крупном хищении. Вину он не признал, однако следствие считает, что бизнесмен украл у России 86 миллиардов рублей.

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