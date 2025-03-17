Петербурженка 1,4 года проведет в колонии за неуплату алиментов своим детям

Сына от первого брака она бросила на попечение государства, а дочь оставила отцу ребенка В Петербурге суд приговорил 34-летнюю местную жительницу к 1,4 годам лишения свободы в колонии общего режима за неуплату алиментов своим детям.
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