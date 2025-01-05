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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Ташуев: «Огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ – это смысл моей карьеры. И чтобы дальше команда забыла о таком желании»

После 18 туров грозненский клуб занимает в таблице предпоследнее, 15-е место. «В профессии на 2025 год огромное желание оставить «Ахмат» в РПЛ.

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