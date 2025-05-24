В калининградскую «Планету Океан» прибыла первая партия пресноводных рыб

Первую партию пресноводных обитателей из Африки и Южной Америки принял новый экспозиционно-образовательный центр «Планета Калининград» в Калининграде 23 мая, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана на блог-платформе «Дзен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии