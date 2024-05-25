Песков рассказал, планируется ли в России новая мобилизация

Представитель Кремля отметил, что в стране активно продолжается набор добровольцев контрактников Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Financial Times о возможной мобилизации в стране к конце этого или началу следующего года.
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