В Железнодорожном районе Барнаула "Новые люди" убрали стихийную свалку

Субботник организовали на проспекте Строителей, между домами № 11а, 13 и 17 Субботник / Фото: партия "Новые люди" В Барнауле партия "Новые люди" навела порядок на проспекте Строителей, между домами № 11а, 13 и 17.
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